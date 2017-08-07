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Tootmine lõpetatud
SH70/70
Ei ole enam turul
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Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.
1. Eemaldage raseerimispea. 2. Vahetage raseerimispea uue vastu. 3. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.
Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.
3.4
5-st
24
Auhinnad
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące
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