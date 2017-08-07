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  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks

Tootmine lõpetatud

Pardlipea

SH70/70

3.4
| (24) Auhinnad
Muutke oma pardel justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub Series 7000 ja Sensotouch 3D pardlitega.
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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Muutke oma pardel justkui uueks

  • Ei ole enam turul

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Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.

Asendamise meeldetuletus

Asendamise meeldetuletus

1. Eemaldage raseerimispea. 2. Vahetage raseerimispea uue vastu. 3. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.4

5-st

24

Auhinnad

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH70/50 Głowice golące

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