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Tootmine lõpetatud
SHB3075BK/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.
BASS+ kõrvaklappidel on 32 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.
Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel on pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru ning klapid sobivad kasutamiseks kõigile.
4.4
5-st
30
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Positiivsed omadused
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
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See arvustus tehti tootele SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Michał38
24/11/2020
Polska
Philipsi töötaja
Polecam
[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam
See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
N-MATI
22/11/2020
Polska
BASS+
Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.
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See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
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