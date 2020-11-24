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  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
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Tootmine lõpetatud

Juhtmevabad kõrvale asetuvad mikrofoniga kõrvaklapid

SHB3075BL/00

4.4
| (30) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Tunneta seda. BASS+
Philipsi BASS+ kõrvaklapid pakuvad võimsat ja jõulist bassiheli stiilses ja kompaktses korpuses. Hea väljanägemise ja suurepärase heliga ning erakordselt soodsad. Juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid neile, kes tahavad nautida võimsamat bassi ilma lisakoormata.
Kuva kõik eelised

Tunneta seda. BASS+

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega

Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega

Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku kogu päeva muusikat kuulata.

32 mm kõlarielemendid

32 mm kõlarielemendid

BASS+ kõrvaklappidel on 32 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.

Seadistatavad klapid ja peavõru tagavad optimaalse mugavuse

Seadistatavad klapid ja peavõru tagavad optimaalse mugavuse

Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel on pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru ning klapid sobivad kasutamiseks kõigile.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

30

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

1

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Positiivsed omadused

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

24/11/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Polecam

[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam

See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

22/11/2020

Polska

Polska

BASS+

Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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