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Tootmine lõpetatud
SHB4205BK/00
12,2mm draiverid / avatud tagaosa
Kõrvasisesed
Nööpkõrvaklappide uuenduslikud bassitorud suurendavad õhuvoogu, edastades sügavat, rikkalikku bassi.
Võimsad 12,2 mm draiverid on häälestatud edastama selget ja täpset heli.
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
4.5
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
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See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
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See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
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