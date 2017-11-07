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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid

SHE3010BK/00

4.3
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Roheline
Roheline
Sinakasroheline
Sinakasroheline
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Lisabass
Philips SHE3010 kõrvaklappide pehmed nööpkuularid tagavad pehme ja mugava sobivuse. Saadaval teie stiiliga sobivates elavates ja pilkupüüdvates värvides.
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Pehme, mugav korpus

Lisabass

  • 14,8 mm draiverid / avatud tagaosa

  • Nööpkõrvaklapid

Flexi-Grip tagab vastupidavuse

Pehme ja painduv detail kaitseb pistikut kahjustuste eest, mis võivad pideval painutamisel tekkida.

Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

Pehme korpus tagab mugava sobivuse

Läbipaistev, kummiga kaetud kõrvaklapikorpus sobitub kõrva kujuga ja võimaldab mugavat kuulamist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.