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Tootmine lõpetatud
SHE3010TL/00
14,8 mm draiverid / avatud tagaosa
Nööpkõrvaklapid
Pehme ja painduv detail kaitseb pistikut kahjustuste eest, mis võivad pideval painutamisel tekkida.
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.
Läbipaistev, kummiga kaetud kõrvaklapikorpus sobitub kõrva kujuga ja võimaldab mugavat kuulamist.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
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olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
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See arvustus tehti tootele SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
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sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
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See arvustus tehti tootele SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular