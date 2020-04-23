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Tootmine lõpetatud
SHL3075BL/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
BASS+ kõrvaklappidel on 32 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.
Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel on pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru ning klapid sobivad kasutamiseks kõigile.
Võimas, jõuline bass, mis võimaldab rütmi tunnetada. Ärge laske stiilsel välimusel end heidutada – spetsiaalselt häälestatud elemendid ja bassiavad tekitavad ainulaadse BASS+ helisignatuuri loomiseks eriti madalaid lõppsagedusi.
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Positiivsed omadused
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Positiivsed omadused
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Negatiivsed omadused
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
See arvustus tehti tootele SHL3075BL Навушники з мікрофоном
See arvustus tehti tootele SHL3075BL Навушники з мікрофоном