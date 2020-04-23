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  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
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Tootmine lõpetatud

Mikrofoniga kõrvaklapid

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Tunneta seda. BASS+
Philipsi BASS+ kõrvaklapid lisavad muusikale võimsat ja jõulist bassi. Stiilse kompaktse korpusega võimsat ja jõulist heli esitavad kõrvaklapid on mõeldud neile, kes tahavad nautida võimsamat bassi ilma lisakoormata.
Kuva kõik eelised

Tunneta seda. BASS+

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

32 mm kõlarielemendid

32 mm kõlarielemendid

BASS+ kõrvaklappidel on 32 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.

Loodud optimaalseks sobivuseks

Loodud optimaalseks sobivuseks

Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel on pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru ning klapid sobivad kasutamiseks kõigile.

Võimas, jõuline bass, mida tunnete

Võimas, jõuline bass, mida tunnete

Võimas, jõuline bass, mis võimaldab rütmi tunnetada. Ärge laske stiilsel välimusel end heidutada – spetsiaalselt häälestatud elemendid ja bassiavad tekitavad ainulaadse BASS+ helisignatuuri loomiseks eriti madalaid lõppsagedusi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Positiivsed omadused

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Positiivsed omadused

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Negatiivsed omadused

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

See arvustus tehti tootele SHL3075BL Навушники з мікрофоном

See arvustus tehti tootele SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.