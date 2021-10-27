30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SHL3175BK/00
40 mm elemendid/suletud tagaosa
Kõrva katvad
Pehmed padjandid
Kompaktne kokkupandav disain
40 mm neodüümist kõlarid tagavad tugeva ja jõulise bassiheli
Võimas bass, mis pakub paremat kuulamisnaudingut. Ärge laske õhukesel disainil end petta – tänu spetsiaalselt disainitud bassikanalile ja spetsiaalselt häälestatud draiveritele tagavad need kõrvaklapid ülimadalad helisagedused, pakkudes ainulaadset Bass+ heli. Kasutatud on eraldiseisvaid akustilisi helitugevusi, et tagada stabiilne bass mis tahes olukorras.
Ainulaadne kompaktne kokkupandav disain pakub parimat kogemust liikvel olles. Kõrvaklapid saab kas kokku murda või kompaktseks kokku voltida, et neid oleks lihtne kaasas kanda ja hoiule panna.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Positiivsed omadused
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Negatiivsed omadused
Nincs ilyen.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal