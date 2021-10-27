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  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
  • Tunneta seda. BASS+
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Tootmine lõpetatud

BASS+Mikrofoniga kõrvaklapid

SHL3175WT/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Tunneta seda. BASS+
Philipsi BASS+ kõrvaklapid lisavad muusikale võimsat ja jõulist bassi. Stiilse ja tugeva korpusega võimsat ja jõulist heli esitavad kõrva katvad kõrvaklapid on mõeldud neile, kes tahavad nautida võimsamat bassi ilma lisakoormata.
Kuva kõik eelised

Tunneta seda. BASS+

  • 40 mm elemendid/suletud tagaosa

  • Kõrva katvad

  • Pehmed padjandid

  • Kompaktne kokkupandav disain

40 mm neodüümist kõlarid

40 mm neodüümist kõlarid

40 mm neodüümist kõlarid tagavad tugeva ja jõulise bassiheli

Võimas ja jõuline bass, mida tunnete

Võimas ja jõuline bass, mida tunnete

Võimas bass, mis pakub paremat kuulamisnaudingut. Ärge laske õhukesel disainil end petta – tänu spetsiaalselt disainitud bassikanalile ja spetsiaalselt häälestatud draiveritele tagavad need kõrvaklapid ülimadalad helisagedused, pakkudes ainulaadset Bass+ heli. Kasutatud on eraldiseisvaid akustilisi helitugevusi, et tagada stabiilne bass mis tahes olukorras.

Lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kompaktsesse vormi kokku pakitav.

Lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kompaktsesse vormi kokku pakitav.

Ainulaadne kompaktne kokkupandav disain pakub parimat kogemust liikvel olles. Kõrvaklapid saab kas kokku murda või kompaktseks kokku voltida, et neid oleks lihtne kaasas kanda ja hoiule panna.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Positiivsed omadused

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Negatiivsed omadused

Nincs ilyen.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.