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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
13 jooki
Sisseehitatud esmaklassiline piimakann
Roostevabast terasest esikülg
12-astmeliselt seadistatav kohviveski
Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.
Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)
Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.
4.7
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Fino24
03/12/2021
Hrvatska
Kava i održavanje
Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Волен
09/07/2021
България
Kinnitatud ostja
Кафе автомата е супер!
Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)
Positiivsed omadused
Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
VIT-61
19/06/2020
България
Продукта е супер!
Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки
Positiivsed omadused
Бързо приготвяне на напитките
Negatiivsed omadused
Съдът за отпадъци е с малък капацитет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest