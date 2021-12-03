TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
  • Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Tootmine lõpetatud

Saeco PicoBaristo DeluxeTäisautomaatne espressomasin

SM5573/10

4.7
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu espresso ja &lt;I>cappuccino&lt;/I> või valmistage erilisi kohvijooke nagu &lt;I>Americano&lt;/I> või &lt;I>Espresso Macchiato&lt;/I>.
Kuva kõik eelised

Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

  • 13 jooki

  • Sisseehitatud esmaklassiline piimakann

  • Roostevabast terasest esikülg

  • 12-astmeliselt seadistatav kohviveski

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraam. jahvatusketastele

Meie kohviveskid on valmistatud esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle kuumutada. Vabastatakse kõik parimad maitsed ja aroomid, et saaksite nautida vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma lemmikubadest kätte saada parima. Nautige intensiivset ja autentset lõhna ja maitset (röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, lilleline, vürtsikas)

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus termomähis on valmistatud kergest alumiiniumist ja selle roostevabast terasest korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse temperatuurini.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

03/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava i održavanje

Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

09/07/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Кафе автомата е супер!

Година и половина ежедневна употреба, удобен за работа. Проблем - мелницата за кафе. Проблема беше отстранен за два дни с изпращане от Благоевград до официалния сервиз в София и връщането му обратно - безплатно (продукта е в гаранция)

Positiivsed omadused

Многофункционален , лесен за употреба, хубави напитки,

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

19/06/2020

България

България

Продукта е супер!

Удобен за използване , лесен за поддръжка , приготвя отлични напитки

Positiivsed omadused

Бързо приготвяне на напитките

Negatiivsed omadused

Съдът за отпадъци е с малък капацитет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Супер автоматична машина за еспресо

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest