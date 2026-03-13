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Saeco PicoBaristo Deluxe Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

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Saeco PicoBaristo DeluxeTäisautomaatne espressomasin

SM5573/10

Saeco PicoBaristo Deluxe Täisautomaatne espressomasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF fail, 4 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF fail, 2.4 MB
  • 13 March 2026

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