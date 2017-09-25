Otsisõnad

  • Mugav, nahalähedane raseerimine Mugav, nahalähedane raseerimine Mugav, nahalähedane raseerimine

    Shaver series 3000 pardel

    SW3700/07

    Mugav, nahalähedane raseerimine

    Valige nahalähedane ja mugav raseerimine. Meie ümarate servadega ComfortCut lõiketerad libisevad ohutuks raseerimiseks õrnalt üle naha.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Shaver series 3000 pardel

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Pardlisarjad

    Mugav, nahalähedane raseerimine

    Tunnetage jõudu!

    • ComfortCuti terade süsteem
    • 4-suunalised Flex-otsakud
    • Väljalükatav piirel
    Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

    Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

    Nautige mugavat kuivraseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCuti terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.

    27 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

    27 pöörlevat tera lõikavad karvu iga nurga alt

    27 iseterituvat tera, 56 000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

    Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

    Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

    Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.

    40 minutit juhtmevaba raseerimist pärast kaheksatunnist laadimist

    40 minutit juhtmevaba raseerimist pärast kaheksatunnist laadimist

    Kaheksatunnise laadimisega saate 40+ minutit tööaega ehk umbes 13 raseerimist. See pardel toimib vaid juhtmeta režiimis.

    Pardlit saab kraani all puhtaks loputada

    Pardlit saab kraani all puhtaks loputada

    Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid põhjalikult kraani all.

    Sobib ideaalselt põskhabeme ja vuntside piiramiseks

    Sobib ideaalselt põskhabeme ja vuntside piiramiseks

    Täiustage oma välimust selle väljalükatava piirliga pardli abil. Ideaalne, et kujundada vuntse ja piirata põskhabet.

    Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad lõiketerad

    Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad lõiketerad

    Kõikidel meie pardlitel on kaheaastane üleilmne garantii ja need kohanduvad igasuguse pingega. Kauakestvaid lõiketerasid tuleb vahetada üksnes iga kahe aasta järel.

    Tehnilisi andmeid

    • Tarvikud

      Hooldus
      Kaitsev kate
      Komplektis väljalükatav piirel
      Jah

    • Võimsus

      Kasutusaeg
      40 min / 13 raseerimist
      Aku tüüp
      Liitium-ioon
      Laadimine
      8 tundi täislaadimiseks
      Automaatpinge
      100–240 V
      Reservvõimsus
      0,1  W
      Maksimaalne energiatarve
      2  W

    • Disain

      Värv
      Star Wars R2-D2
      Käepide
      Ergonoomiline käepide ja käsitsemine

    • Hooldus

      2-aastane garantii
      Jah
      Asenduspea
      Asendage iga 2 aasta järel SH30-ga

    • Raseerimisjõudlus

      Lõikamissüsteem
      • ComfortCuti terade süsteem
      • 27 iseterituvat tera
      Piirjooni järgiv
      4-suunalised Flex-otsakud

    • Lihtsasti kasutatav

      Puhastamine
      Täielikult pestav
      Kasutamine
      • Juhtmeta kasutamine
      • Enne kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Clippin

    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    Tarvikud

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    Telli meie uudiskiri ja saad esimeselt ostult 10% allahindlust meie e-poes: shop.philips.ee

    Telli meie uudiskiri

    * Selle välja täitmine on nõutud

    Eksklusiivsed kampaaniad ja kupongid

    Tooteesitlused

    Nõuanded ja nipid

    *
    Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!
    Mida see tähendab?

    Isiklik hooldus meestele:

    Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.

    Ma saan aru

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.