Mugav, nahalähedane raseerimine
Valige nahalähedane ja mugav raseerimine. Meie ümarate servadega ComfortCut lõiketerad libisevad ohutuks raseerimiseks õrnalt üle naha.Vaadake kõiki eeliseid
Nautige mugavat kuivraseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCuti terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.
27 iseterituvat tera, 56 000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.
Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.
Kaheksatunnise laadimisega saate 40+ minutit tööaega ehk umbes 13 raseerimist. See pardel toimib vaid juhtmeta režiimis.
Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid põhjalikult kraani all.
Täiustage oma välimust selle väljalükatava piirliga pardli abil. Ideaalne, et kujundada vuntse ja piirata põskhabet.
Kõikidel meie pardlitel on kaheaastane üleilmne garantii ja need kohanduvad igasuguse pingega. Kauakestvaid lõiketerasid tuleb vahetada üksnes iga kahe aasta järel.
