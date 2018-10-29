Nii parkides kui ka tänavatel

Leidke oma stiil, kasutades neid higikindlaid kõrvaklappe, mis tekitavad selge heli ja võimsa bassi. Konksude paindlik disain hoiab klapid kindlalt paigal ning 1,2 m kaabel on ideaalne, et saaksite telefoni ka taskusse pista.