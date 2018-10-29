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Tootmine lõpetatud
TAA1105BK/00
15 mm kõlarid tagavad selge heli
kõrvakonks kindlaks kandmiseks
1,2 m kaabel
IPX2 higikindlustase
Paindlikud ja kõrvakontuure järgivad kõrvakonksud võimaldavad teil reguleerida neid kergeid kõrvaklappe nii, et need püsiksid kindlalt paigal. Nii saate vabalt liikuda, ilma et peaksite kartma, et millestki ilma jääte.
Ideaalselt häälestatud 15 mm neodüümist elemendid tagavad selge heli ja bassiavad tekitavad võimsa bassi. Kõrvaklapid istuvad mugavalt kõrvas, ilma kõrvakanalit häirimata.
Nautige igat minutit oma muusikaloendist ja seda nii joostes kui ka pargis jalutades. Kaablisisene reguleerimisseade võimaldab teil kontrollida oma muusikat, kasutada telefoni häälassistenti ja teha kõnesid, kaotamata hetkegi oma armastatud muusikast.
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