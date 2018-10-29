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  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel
  • Nii parkides kui ka tänavatel

Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed mikrofoniga spordikõrvaklapid

TAA1105WT/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Nii parkides kui ka tänavatel
Leidke oma stiil, kasutades neid higikindlaid kõrvaklappe, mis tekitavad selge heli ja võimsa bassi. Konksude paindlik disain hoiab klapid kindlalt paigal ning 1,2 m kaabel on ideaalne, et saaksite telefoni ka taskusse pista.
Kuva kõik eelised

Nii parkides kui ka tänavatel

  • 15 mm kõlarid tagavad selge heli

  • kõrvakonks kindlaks kandmiseks

  • 1,2 m kaabel

  • IPX2 higikindlustase

Kõrvaklapid, mis püsivad alati paigal

Paindlikud ja kõrvakontuure järgivad kõrvakonksud võimaldavad teil reguleerida neid kergeid kõrvaklappe nii, et need püsiksid kindlalt paigal. Nii saate vabalt liikuda, ilma et peaksite kartma, et millestki ilma jääte.

Selge heli ja energiat andev bass

Ideaalselt häälestatud 15 mm neodüümist elemendid tagavad selge heli ja bassiavad tekitavad võimsa bassi. Kõrvaklapid istuvad mugavalt kõrvas, ilma kõrvakanalit häirimata.

Kontrollige hõlpsalt nii muusikat kui ka kõnesid

Nautige igat minutit oma muusikaloendist ja seda nii joostes kui ka pargis jalutades. Kaablisisene reguleerimisseade võimaldab teil kontrollida oma muusikat, kasutada telefoni häälassistenti ja teha kõnesid, kaotamata hetkegi oma armastatud muusikast.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.