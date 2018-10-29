TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass

Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed mikrofoniga kõrvaklapid

TAE4105WT/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Siit tuleb bass
Nautige oma muusikat läbi võimsa bassi. Need kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad ideaalse kõrvasisese sobivuse ja kaablisisene reguleerimisseade võimaldab muusikat kergesti pausile panna. See on ideaalne olukordades, kus peate vahepeal olulise kõne vastu võtma.
Kuva kõik eelised

Siit tuleb bass

  • 10 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvasisesed

  • Valge

Jõuline bass, selge heli

Mis on elu ilma lemmiklugudeta? Need kõrvaklapid tekitavad 10 mm neodüümelementide abil jõulise bassi ja pakuvad mugavat kuulamiskogemust tänu täpsele sobivusele.

Rokkige mugavalt oma muusika saatel

Ovaalne korpus ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad täpse sobivuse. Nautige oma lemmiklugude igat nüanssi.

Kaablisisene reguleerimisseade. Kontrollige muusikat ja kõnesid

Helistage sõbrale ja pange muusika pausile – kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Nurga alla seatud konnektor hoiab kõrvaklapid nutiseadmega kindlalt ühenduses. See on eriti mugav siis, kui hoiate telefoni taskus.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.