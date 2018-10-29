Kaablisisene reguleerimisseade. Kontrollige muusikat ja kõnesid

Helistage sõbrale ja pange muusika pausile – kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Nurga alla seatud konnektor hoiab kõrvaklapid nutiseadmega kindlalt ühenduses. See on eriti mugav siis, kui hoiate telefoni taskus.