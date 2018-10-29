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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAE4105WT/00
10 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvasisesed
Valge
Mis on elu ilma lemmiklugudeta? Need kõrvaklapid tekitavad 10 mm neodüümelementide abil jõulise bassi ja pakuvad mugavat kuulamiskogemust tänu täpsele sobivusele.
Ovaalne korpus ja kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad täpse sobivuse. Nautige oma lemmiklugude igat nüanssi.
Helistage sõbrale ja pange muusika pausile – kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Nurga alla seatud konnektor hoiab kõrvaklapid nutiseadmega kindlalt ühenduses. See on eriti mugav siis, kui hoiate telefoni taskus.
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