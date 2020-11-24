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Tootmine lõpetatud
TAE4205BK/00
8,2 mm elemendid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
Need juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud 8,2 mm neodüümist kõlarielementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite veelgi tugevamat bassi, vajutage kaablisisesel reguleerimisseadmel bassivõimendi nuppu.
Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate 10 tundi mänguaega. Lisaks võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine muusikat veel 1,5 tundi nautida. Kõrvaklappide lame kaabel püsib mugavalt teie kaela taga, olenemata sellest, kas kõrvaklapid on kõrvas või mitte.
Ovaalne korpus ja vahetatavad otsikud loovad ideaalse sobivuse. Pehmed kinnitusotsad sobivad kindlalt teie kõrvadega, tagades kõrvas püsimise ja parema passiivse mürasummutuse.
5.0
5-st
1
Arvustus
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
See arvustus tehti tootele TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.