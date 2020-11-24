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  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
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  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi

Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed juhtmevabad kõrvaklapid

TAE4205WT/00

5
| (1) Arvustus

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Nautige seda bassi
Armastate neid võimsa bassiheliga kohti? Need kõrvasisesed juhtmeta kõrvaklapid loovad sellise tunde vaid ühe nupuvajutusega. Nautige 10 tundi mänguaega ja kiiret laadimist. Pehmed kinnitusotsad tagavad kindla püsivuse ja parema passiivse mürasummutuse.
Kuva kõik eelised

Nautige seda bassi

  • 8,2 mm elemendid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

Bassivõimendi nupp. Hetkega võimsam bass

Bassivõimendi nupp. Hetkega võimsam bass

Need juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud 8,2 mm neodüümist kõlarielementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite veelgi tugevamat bassi, vajutage kaablisisesel reguleerimisseadmel bassivõimendi nuppu.

10 tundi mänguaega. USB-C laadimine

10 tundi mänguaega. USB-C laadimine

Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate 10 tundi mänguaega. Lisaks võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine muusikat veel 1,5 tundi nautida. Kõrvaklappide lame kaabel püsib mugavalt teie kaela taga, olenemata sellest, kas kõrvaklapid on kõrvas või mitte.

Turvaline, paindlik ja mugav

Ovaalne korpus ja vahetatavad otsikud loovad ideaalse sobivuse. Pehmed kinnitusotsad sobivad kindlalt teie kõrvadega, tagades kõrvas püsimise ja parema passiivse mürasummutuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

See arvustus tehti tootele TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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