30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAH2005BK/00
Pehmed ja mugavad pehmendused
40 mm draiverid
Kerge peavõru
2-meetrine kõrvaklappide kaabel
Need kõrvu katvad kõrvaklapid pakuvad mugavat kuulamiskogemust just nii kaua, kui ise soovite. Võimsad 40 mm kõlarielemendid tagavad terava ja selge heli. Kõrvu kattev disain tagab hea passiivse mürasummutuse ja teised ei kuule seda, mis teil kõrvaklappides mängib.
Pehmendustega kohandatav peavõru sobib mis tahes peakujuga ja pehmed kõrvaklapid on suurepärased pikkadeks kuulamissessioonideks. See ei ole patareitoitega, seega mänguaeg on piiramatu. Ideaalne valik, kui soovite kuulata uusimaid taskuhäälinguid.
2-meetrine kõrvaklappide kaabel on ideaalne sülearvuti või tahvelarvutiga ühendamiseks. Kui soovite kasutada kõrvaklappe liikvel olles, saate panna seadme taskusse või kotti ja jätta oma käed vabaks.
Arvustused