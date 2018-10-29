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Tootmine lõpetatud

Kõrva katvad kõrvaklapid

TAH2005BK/00

See on teie aeg
Alates teie lemmiklauludest kuni uusimate taskuhäälinguteni – need lihtsad kõrvu katvad kõrvaklapid pakuvad mugavat sobivust ja selget heli. 2 m kaabel on ideaalse pikkusega, võimaldades teil ühendada mis tahes lemmikseadmega.
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See on teie aeg

  • Pehmed ja mugavad pehmendused

  • 40 mm draiverid

  • Kerge peavõru

  • 2-meetrine kõrvaklappide kaabel

Pange oma muusika valmis

Need kõrvu katvad kõrvaklapid pakuvad mugavat kuulamiskogemust just nii kaua, kui ise soovite. Võimsad 40 mm kõlarielemendid tagavad terava ja selge heli. Kõrvu kattev disain tagab hea passiivse mürasummutuse ja teised ei kuule seda, mis teil kõrvaklappides mängib.

Kogu päeva kestev mugav kuulamiskogemus

Pehmendustega kohandatav peavõru sobib mis tahes peakujuga ja pehmed kõrvaklapid on suurepärased pikkadeks kuulamissessioonideks. See ei ole patareitoitega, seega mänguaeg on piiramatu. Ideaalne valik, kui soovite kuulata uusimaid taskuhäälinguid.

Ühendage oma lemmikseadmetega

2-meetrine kõrvaklappide kaabel on ideaalne sülearvuti või tahvelarvutiga ühendamiseks. Kui soovite kasutada kõrvaklappe liikvel olles, saate panna seadme taskusse või kotti ja jätta oma käed vabaks.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.