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  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.
  • Teie muusika, teie stiil.

Tootmine lõpetatud

3000 seriesKõrvale asetuvad kõrvaklapid

TAH4105RD/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Teie muusika, teie stiil.
Need kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad selge heli ja võimsa bassi, tekitades tunde justkui astuksite otse tantsupõrandale. Pehmendustega peavõru on mugav ja matid värvid lasevad teil muusikat stiilselt nautida.
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Teie muusika, teie stiil.

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kerge peavõru

  • Kompaktne kokkupandav disain

Rikkalik bass, selge heli

Elage uuesti läbi kõik oma parimad tantsuõhtud. 32 mm neodüümelemendid tagavad jõulise bassi ja selge heli. Suletud tagaosaga disain tagab suurepärase heliisolatsiooni, et saaksite nautida oma lemmiklugude igat nüanssi.

Kerge ja reguleeritav pehmendustega peavõru

Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.

Kokkumurtav disain lihtsaks hoiulepanekuks

Nautige bassi. Kõrvaklappe saab sissepoole pöörata ja kokku murda tänu millele on neid lihtne taskus või kotis hoida. Lihtsalt murdke kõrvaklapid kokku ja oletegi minekuks valmis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Positiivsed omadused

barva, udobje, so lahke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.