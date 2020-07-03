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Tootmine lõpetatud
TAH4105WT/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kerge peavõru
Kompaktne kokkupandav disain
Elage uuesti läbi kõik oma parimad tantsuõhtud. 32 mm neodüümelemendid tagavad jõulise bassi ja selge heli. Suletud tagaosaga disain tagab suurepärase heliisolatsiooni, et saaksite nautida oma lemmiklugude igat nüanssi.
Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.
Nautige bassi. Kõrvaklappe saab sissepoole pöörata ja kokku murda tänu millele on neid lihtne taskus või kotis hoida. Lihtsalt murdke kõrvaklapid kokku ja oletegi minekuks valmis.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Positiivsed omadused
barva, udobje, so lahke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke