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  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
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  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi
  • Nautige seda bassi

Tootmine lõpetatud

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH4205BL/00

4
| (25) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Nautige seda bassi
Nautige oma muusikat läbi võimsa bassi. Need kõrvasisesed kõrvaklapid on varustatud bassivõimendi nupuga, millega saate oma muusikat igal hetkel võimendada. Saate nautida kuni 29 tundi mänguaega, kiiret laadimist ja stiilseid matte värvitoone.
Kuva kõik eelised

Nautige seda bassi

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Kompaktne kokkupandav disain

  • Kuni 29 tundi mänguaega

Bassivõimendi nupp. Võimas bass vaid ühe nupuvajutusega

Bassivõimendi nupp. Võimas bass vaid ühe nupuvajutusega

Need kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud võimsate 32 mm neodüümelementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite bassi veelgi tugevamaks muuta, siis vajutage lihtsalt bassivõimendi nuppu ja nautige kohest erinevust.

29 tundi mänguaega. USB-C laadimine

29 tundi mänguaega. USB-C laadimine

Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate kuni 29 tundi mänguaega. Kui kõrvaklapid on tühjaks saamas, aga tahate kuulamist jätkata, siis võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine teil muusikat veel 4 tundi nautida.

Kerge ja reguleeritav pehmendustega peavõru

Kerge ja reguleeritav pehmendustega peavõru

Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

25

Auhinnad

17/05/2023

Latvija

Latvija

Labas austiņas

Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.

Positiivsed omadused

Laba skaņas kvalitāte.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

30/03/2022

Latvija

Latvija

Austiņas

Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

28/09/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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