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Tootmine lõpetatud
TAH4205BK/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Kompaktne kokkupandav disain
Kuni 29 tundi mänguaega
Need kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud võimsate 32 mm neodüümelementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite bassi veelgi tugevamaks muuta, siis vajutage lihtsalt bassivõimendi nuppu ja nautige kohest erinevust.
Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate kuni 29 tundi mänguaega. Kui kõrvaklapid on tühjaks saamas, aga tahate kuulamist jätkata, siis võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine teil muusikat veel 4 tundi nautida.
Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.
4.0
5-st
25
Auhinnad
NeldaceB
17/05/2023
Latvija
Labas austiņas
Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.
Positiivsed omadused
Laba skaņas kvalitāte.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Aiga
30/03/2022
Latvija
Austiņas
Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Kryniu
28/09/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.