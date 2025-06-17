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  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
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  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
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  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
  • Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!

4000 seriesKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH4209BL/00

4.9
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Roosa
Roosa
Siidvalge
Siidvalge
Sinine
Sinine
Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!
Kuni 55 tundi taasesitust võimaldavad juhtmevabad kõrvapealsed klapid pakuvad teile päevade kaupa rõõmu, enne kui neid uuesti laadima peab. Saate suurepärase heli, dünaamilise bassi sügavamaks bassiks isegi madalatel helitugevustel ning võimaluse aktiveerida videotele madal viivitusaeg.
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Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning mängivad päevi!

  • Kerged kõrvapealsed kõrvaklapid

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • Kuni 55 tundi mänguaega

  • Selged kõned

Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

Need kõrvapealsed klapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmeid kõrvaklappe saab nurga alla asetada, nii et need on alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: Mida rohkem te neid kannate, seda rohkem neid armastate.

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Saate 32 mm draiveritelt suurepärase heli ja kõrvapealsetest klappidest korraliku passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass, aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

55 tundi mänguaega. USB-C laadimine

55 tundi mänguaega. USB-C laadimine

Kuni 55-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel kaks tundi mängida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Positiivsed omadused

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.