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TAH4209PK/00
Kerged kõrvapealsed kõrvaklapid
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 55 tundi mänguaega
Selged kõned
Need kõrvapealsed klapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmeid kõrvaklappe saab nurga alla asetada, nii et need on alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: Mida rohkem te neid kannate, seda rohkem neid armastate.
Saate 32 mm draiveritelt suurepärase heli ja kõrvapealsetest klappidest korraliku passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass, aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.
Kuni 55-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel kaks tundi mängida.
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9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Positiivsed omadused
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
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See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe