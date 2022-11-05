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  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass
  • Siit tuleb bass

Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TAH5205BK/00

2
| (6) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Siit tuleb bass
Katke oma kõrvad ja tunnetage seda bassi! Need juhtmevabad kõrvu katvad kõrvaklapid on varustatud bassivõimendi nupuga, mis tekitab sügavama bassiheli vaid ühe nupuvajutusega. Nautige kuni 29 tundi mänguaega, kiiret laadimist ja kindlat Bluetoothi ühendust. Te ei jää ilma ühestki helist.
Kuva kõik eelised

Siit tuleb bass

  • 40 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kerge

  • Kompaktne kokkupandav disain

  • Kuni 29 tundi mänguaega

Võimsad 40 mm neodüümelemendid. Bassivõimendi nupp.

Võimsad 40 mm neodüümelemendid. Bassivõimendi nupp.

Need kõrvu katvad kõrvaklapid on varustatud võimsate 40 mm neodüümelementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite bassi veelgi tugevamaks muuta, siis vajutage lihtsalt bassivõimendi nuppu ja nautige kohest erinevust.

29 tundi mänguaega. USB-C laadimine.

29 tundi mänguaega. USB-C laadimine.

Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate kuni 29 tundi mänguaega. Kui kõrvaklapid on tühjaks saamas, aga tahate kuulamist jätkata, siis võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine teil muusikat veel 4 tundi nautida. Komplektis on ka eemaldatav kaabel.

Kerge ja reguleeritav pehmendustega peavõru.

Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.0

5-st

6

Auhinnad

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Positiivsed omadused

Bassy bassy bassy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Positiivsed omadused

skvelý zvuk za slušnú cenu

Negatiivsed omadused

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

17/08/2021

Lietuva

Lietuva

Prasta garso reguliavimo funkcija

Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.

Positiivsed omadused

Nėra.

Negatiivsed omadused

Gaminys veikė pusdienį

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Belaidės ausinės

See arvustus tehti tootele TAH5205BK Belaidės ausinės

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Lahtiütlused

  1. Funktsioonide olemasolu võib varieeruda sõltuvalt mobiiltelefoni ühilduvusest.

  2. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.