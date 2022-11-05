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Tootmine lõpetatud
TAH5205WT/00
40 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kerge
Kompaktne kokkupandav disain
Kuni 29 tundi mänguaega
Need kõrvu katvad kõrvaklapid on varustatud võimsate 40 mm neodüümelementidega, mis tagavad selge heli ja võimsa bassi. Kui soovite bassi veelgi tugevamaks muuta, siis vajutage lihtsalt bassivõimendi nuppu ja nautige kohest erinevust.
Pärast kahetunnist USB-C laadimist saate kuni 29 tundi mänguaega. Kui kõrvaklapid on tühjaks saamas, aga tahate kuulamist jätkata, siis võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine teil muusikat veel 4 tundi nautida. Komplektis on ka eemaldatav kaabel.
Stiilsetes mattides toonides kõrvapealsed kõrvaklapid on varustatud pehmendustega peavõruga, mis on nii kerge, et te peaaegu ei tunnegi seda. Pehmed kõrvaklapid on parema ja vasaku kõrva jaoks selgelt märgistatud. Lisaks saab neid seadistada täpselt sellise nurga alla, mis teie jaoks mugav on.
2.0
5-st
6
Auhinnad
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Positiivsed omadused
Bassy bassy bassy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Positiivsed omadused
skvelý zvuk za slušnú cenu
Negatiivsed omadused
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ernas
17/08/2021
Lietuva
Prasta garso reguliavimo funkcija
Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.
Positiivsed omadused
Nėra.
Negatiivsed omadused
Gaminys veikė pusdienį
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Belaidės ausinės
See arvustus tehti tootele TAH5205BK Belaidės ausinės
Funktsioonide olemasolu võib varieeruda sõltuvalt mobiiltelefoni ühilduvusest.
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.