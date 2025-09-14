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TAK2000BL/00
Kõrvapealsed juhtmega kõrvaklapid
Piiratud helitugevus 85 dB
Kohandatav. Heli jagamine
Vastupidavad ja kokkupandavad
Spetsiaalselt noorte kõrvade ohutust silmas pidades loodud kõrvaklappide helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Muusika, multikad, filmid, õppevideod: mis iganes neid paelub, teie võite rahulik olla, teades, et nad ei kuula seda liiga valjult.
Tänu väiksematele kõrvaklappidele ja pehmetele klapipadjanditele on need kerged kõrvaklapid lastele mugavad. Samuti saab ideaalselt sobivaks reguleerida polsterdatud peavõru, mille tagaküljel on täpid, mis aitavad lastel kõrvaklappe õiget pidi pähe panna.
Mitmevärviline disain muudab kõrvaklapid õigel moel silmapaistvaks – ja lapsed saavad oma kõrvaklappe enda kunstiteoste abil kohandada! Lihtsalt tõstke läbipaistev kõrvapadjandi aken üles, pange sinna vahele lapse joonistus või pilt ja klõpsake aken uuesti kinni.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Positiivsed omadused
wyglad, dzwiek
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Positiivsed omadused
Super cena i jakość dźwięku wygoda
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
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See arvustus tehti tootele 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332 on helitugevus piiratud 85 dB-le.