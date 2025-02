Tugev, vastupidav ja kokkupandav

Need vastupidavatest ja mittetoksilistest materjalidest valmistatud kõrvaklapid on loodud pidama vastu laste igapäevases kasutuses. Nende hõlpsaks sahtlisse hoiule asetamiseks, kui neid parajasti ei kasutata, saab need lamedalt kokku panna. Need võib ka lamedalt ja sissepoole kompaktseks kokku panna, nii mahuvad need hõlpsasti taskusse ja kotti.