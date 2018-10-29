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TAK5500AL/00
Piiratud helitugevus 85 dB
Mürasummutus Pro
Juhtmevaba heli jagamine
Vastupidavad ja kokkupandavad
Nendel kõrvaklappidel on mugav kõrvade peal kantav disain, mis aitavad passiivselt vähendada ümbritsevat müra, ja helitugevuse piirang 75 dB, mis sobib suurepäraselt vaiksemates keskkondades kuulamiseks. Mürarikkamates kohtades saab mürasummutuse sisse lülitada kõrvaklappide või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ning vanemad saavad rakenduses seadistada 85 dB reisirežiimi.*
Adaptiivne mürasummutus kohandub automaatselt keskkonnaga, et lapsed saaksid vaikselt keskenduda või kuulda helisid mürarikastes kohtades, ilma et nad peaksid helitugevust suurendama! Kõrvaklappide juhtnupud aktiveerivad tähelepanurežiimi, et nad saaksid kuulda, mis nende ümber toimub. Tähelepanurežiim Quick Awareness täiustab hääli, et nad kuuleksid teid kõrvaklappe kandes.
Kui teie lapse sõpradel on ka Philipsi K5500 kõrvaklapid, saavad nad luua kõrvaklappide vahele pärgühenduse ja kuulata sama heli. Üks kõrvaklapipaar ühendatakse nutiseadmega, millest nad tahavad heli kuulata, ja heli jagamise režiimi sisenemiseks peavad mõlemad sõbrad seejärel vajutama multifunktsionaalset nuppu.
Arvustused
Helitugevus piiratud 75 dB-ni tavarežiimis ja 85 dB-ni reisirežiimis vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332.