30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAK5500RT/00
Piiratud helitugevus 85 dB
Mürasummutus Pro
Juhtmevaba heli jagamine
Vastupidavad ja kokkupandavad
Neid kõrvaklappe saab kanda mugavalt kõrvade peal, mis aitab passiivselt vähendada ümbritsevat müra, ja nende helitugevuse piirang on 75 dB, mis on suurepärane vaiksemates keskkondades kuulamiseks. Mürarikkamates kohtades saab mürasummutuse sisse lülitada kõrvaklappide või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ning lapsevanemad saavad rakenduses seadistada 85 dB reisirežiimi.
Adaptiivne mürasummutus kohandub automaatselt keskkonnaga, et lapsed saaksid vaikselt keskenduda või kuulda helisid mürarikastes kohtades, ilma et nad peaksid helitugevust suurendama! Kõrvaklappide juhtnupud aktiveerivad tähelepanurežiimi, et nad saaksid kuulda, mis nende ümber toimub. Tähelepanurežiim Quick Awareness täiustab hääli, et nad kuuleksid teid kõrvaklappe kandes.
Kui teie lapse sõpradel on ka Philipsi K5500 kõrvaklapid, saavad nad luua kõrvaklappide vahele pärgühenduse ja kuulata sama heli. Üks kõrvaklapipaar ühendatakse nutiseadmega, millest nad tahavad heli kuulata, ja heli jagamise režiimi sisenemiseks peavad mõlemad sõbrad seejärel vajutama multifunktsionaalset nuppu.
Arvustused
Helitugevus piiratud 75 dB-ni tavarežiimis ja 85 dB-ni reisirežiimis vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332.