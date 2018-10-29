Adaptiivne mürasummutus turvaliseks kuulamiseks kõikjal

Adaptiivne mürasummutus kohandub automaatselt keskkonnaga, et lapsed saaksid vaikselt keskenduda või kuulda helisid mürarikastes kohtades, ilma et nad peaksid helitugevust suurendama! Kõrvaklappide juhtnupud aktiveerivad tähelepanurežiimi, et nad saaksid kuulda, mis nende ümber toimub. Tähelepanurežiim Quick Awareness täiustab hääli, et nad kuuleksid teid kõrvaklappe kandes.