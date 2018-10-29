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TAMS3BK/00
The Buds
Värvid löövad särama. Muusika kõlab võimsalt. Julge välimuse ja sundimatu olekuga The Buds hoiavad hea tuju lainel tänu soojale, detailirohkele helile ja ümarale nutikale laadimiskarbile, mis mahub taskusse. Sinu päev, sinu esitusloendid, sinu tempo.
Rabav heli. Retrolik välimus
Nutikas laadimiskarp
Kohanduv mürasummutus
Kuni 42 tundi esitusaega
Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbrusele, et summutada reaalajas välist müra, sealhulgas tuulemüra. Kui soovid kuulda, mis sinu ümber toimub, laseb ümbritseva heli režiim välised helid taas läbi. Kiire ümbruse kuulamise funktsioon võimendab hääli, et saaksid vestelda kõrvaklappe eemaldamata.
See nutikas karp on midagi enamat kui laadija: sellega saad hallata kõnesid, taasesitust, mürasummutust ja Auracast™-i või lülitada sisse Lo-Fi helirežiimi. See aitab sul isegi fotosid teha, käivitades ühendatud seadme kaamera eemalt. Valitavad vinüülplaadi-, kasseti- ja võimendianimatsioonid võimaldavad muuta karbi 1.47" värvilise puuteekraani välimust.
Kui mürasummutus on välja lülitatud, saad täislaadimisega 10 tundi esitusaega ja nutika laadimiskarbiga veel 32 tundi (sisselülitatud mürasummutusega saad 7 tundi ja karbist veel 23 tundi). Kiireks lisaenergiaks annab 15-minutiline laadimine veel 3 tundi kasutusaega. Karpi saab laadida USB-C kaudu.
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