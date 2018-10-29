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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Uus

Moving SoundTäielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAMS3BK/00

Saadaval

Kollane
Kollane
Must
Must

The Buds

Värvid löövad särama. Muusika kõlab võimsalt. Julge välimuse ja sundimatu olekuga The Buds hoiavad hea tuju lainel tänu soojale, detailirohkele helile ja ümarale nutikale laadimiskarbile, mis mahub taskusse. Sinu päev, sinu esitusloendid, sinu tempo.

Kuva kõik eelised

The Buds

  • Rabav heli. Retrolik välimus

  • Nutikas laadimiskarp

  • Kohanduv mürasummutus

  • Kuni 42 tundi esitusaega

Süüvi muusikasse kohanduva mürasummutusega

Süüvi muusikasse kohanduva mürasummutusega

Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbrusele, et summutada reaalajas välist müra, sealhulgas tuulemüra. Kui soovid kuulda, mis sinu ümber toimub, laseb ümbritseva heli režiim välised helid taas läbi. Kiire ümbruse kuulamise funktsioon võimendab hääli, et saaksid vestelda kõrvaklappe eemaldamata.

Püsi rütmis ümara nutika laadimiskarbiga

Püsi rütmis ümara nutika laadimiskarbiga

See nutikas karp on midagi enamat kui laadija: sellega saad hallata kõnesid, taasesitust, mürasummutust ja Auracast™-i või lülitada sisse Lo-Fi helirežiimi. See aitab sul isegi fotosid teha, käivitades ühendatud seadme kaamera eemalt. Valitavad vinüülplaadi-, kasseti- ja võimendianimatsioonid võimaldavad muuta karbi 1.47" värvilise puuteekraani välimust.

Naudi meeleolu kauem – kuni 42 tundi esitusaega

Naudi meeleolu kauem – kuni 42 tundi esitusaega

Kui mürasummutus on välja lülitatud, saad täislaadimisega 10 tundi esitusaega ja nutika laadimiskarbiga veel 32 tundi (sisselülitatud mürasummutusega saad 7 tundi ja karbist veel 23 tundi). Kiireks lisaenergiaks annab 15-minutiline laadimine veel 3 tundi kasutusaega. Karpi saab laadida USB-C kaudu.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.