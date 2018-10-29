Püsi rütmis ümara nutika laadimiskarbiga

See nutikas karp on midagi enamat kui laadija: sellega saad hallata kõnesid, taasesitust, mürasummutust ja Auracast™-i või lülitada sisse Lo-Fi helirežiimi. See aitab sul isegi fotosid teha, käivitades ühendatud seadme kaamera eemalt. Valitavad vinüülplaadi-, kasseti- ja võimendianimatsioonid võimaldavad muuta karbi 1.47" värvilise puuteekraani välimust.