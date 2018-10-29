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TAMS3YL/00
The Buds
Värvid säravad. Muusika mõjub võimsalt. Julge välimuse ja sundimatu hoiakuga The Buds hoiavad hea tuju üleval tänu soojale, detailirohkele helile ning ümarale nutikale laadimiskarbile, mis mahub taskusse. Sinu päev, sinu esitusloendid, sinu tempo.
Muljetavaldav heli. Retrovälimus
Nutikas laadimiskarp
Adaptiivne mürasummutus
Kuni 42 tundi esitusaega
Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbritsevale keskkonnale ja summutab reaalajas välismüra, sealhulgas tuulemüra. Kui soovid kuulda, mis sinu ümber toimub, laseb teadlikkusrežiim välised helid taas läbi. Kiire teadlikkuse funktsioon võimendab hääli, et saaksid vestelda kõrvaklappe eemaldamata.
See nutikas karp on enamat kui laadija: selle abil saad juhtida kõnesid, taasesitust, mürasummutust ja Auracast™-i või lülitada sisse Lo-Fi helirežiimi. See võib aidata sul isegi pildistada, käivitades ühendatud seadme kaamera eemalt. Valitavad vinüüli-, lindi- ja võimendianimatsioonid võimaldavad muuta karbi 1.47" värvilise puuteekraani välimust.
Kui mürasummutus on välja lülitatud, pakub täislaetud aku 10 tundi esitusaega ja nutikas laadimiskarp veel 32 tundi (sisselülitatud mürasummutusega saad 7 tundi ning karbist veel 23 tundi). Kiireks laadimiseks piisab 15 minutist, et saada veel 3 tundi esitusaega. Karpi saab laadida USB-C kaudu.
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