Hoia rütmi ümara nutika laadimiskarbiga

See nutikas karp on enamat kui laadija: selle abil saad juhtida kõnesid, taasesitust, mürasummutust ja Auracast™-i või lülitada sisse Lo-Fi helirežiimi. See võib aidata sul isegi pildistada, käivitades ühendatud seadme kaamera eemalt. Valitavad vinüüli-, lindi- ja võimendianimatsioonid võimaldavad muuta karbi 1.47" värvilise puuteekraani välimust.