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TAMS60B/00
Roller
Ikoon on sündinud. Roller pakub unustamatus 80-ndate stiilis tõelist stereoheli ja sujuvat ühenduvust. See on julge ja vali ning bassihelid on sügavad ja selged.
Suurepärane heli. Retrolik välimus
120 W MAX (60 W RMS)
Kuni 24 tundi mänguaega
Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus
Roller võib näha välja täpselt selline nagu vanasti, aga see suudab pakkuda 120 W (60 W RMS) võimsust ja sügavamaid bassihelisid kui iial varem. Kui olete väljas, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ning bassihelid kõlavad selgelt ka välioludes.
Kaks 3,5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelisid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.
Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Rolleri korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.
Arvustused
Sõnamärk Bluetooth® ja selle logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Sõnamärk Auracast™ ja selle logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.
IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.