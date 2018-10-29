30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAMS80B/00
The Tube
Julged vormid. Retrovärvid. Tänapäevane võimsus. The Tube äratab 80ndate ikooni taas ellu täidlasema ja avarama stereoheli ning sujuva ühenduvusega. Kodustest jämmidest tänavapidudeni – keera heli valjemaks ja lase muusikal levida.
Võimas heli. Retrolik välimus
280 W max (140 W RMS)
Kuni 24 tundi esitusaega
IP67 tolmu- ja veekindlus
Tube’i ikooniline vorm varjab endas kahesuunalist 280 W max (140 W RMS) võimsust ja sügavatr helilava pakkuvat stereosüsteemi. Kui pidu liigub välioludesse, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ja muutke bassihelid sügavamaks ja selgemaks.
Kaks 5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelisid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.
Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Tube’i korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata
Arvustused
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.
IP67 kaitseaste tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle võib kuni 30 minutiks kuni 1 m sügavusele vette sukeldada.