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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundJuhtmevaba kõlar

TAMS80B/00

Saadaval

Kollane
Kollane
Must
Must

The Tube

Julged vormid. Retrovärvid. Tänapäevane võimsus. The Tube äratab 80ndate ikooni taas ellu täidlasema ja avarama stereoheli ning sujuva ühenduvusega. Kodustest jämmidest tänavapidudeni – keera heli valjemaks ja lase muusikal levida.

Kuva kõik eelised

The Tube

  • Võimas heli. Retrolik välimus

  • 280 W max (140 W RMS)

  • Kuni 24 tundi esitusaega

  • IP67 tolmu- ja veekindlus

Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni

Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni

Tube’i ikooniline vorm varjab endas kahesuunalist 280 W max (140 W RMS) võimsust ja sügavatr helilava pakkuvat stereosüsteemi. Kui pidu liigub välioludesse, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ja muutke bassihelid sügavamaks ja selgemaks.

Uuekooli akustika. Kahesuunaline aktiivstereosüsteem

Uuekooli akustika. Kahesuunaline aktiivstereosüsteem

Kaks 5-tollist valjuhääldit, spetsiaalsed kõrgsageduskõlarid ja aktiivne ristfilter tagavad täpse kõrgete ja madalate helide eraldamise. Kaks passiivkõlarit süvendavad bassihelisid. Tulemus? Tõeline, sügav ja selge stereoheli.

Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli

Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Tube’i korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.

  2. IP67 kaitseaste tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle võib kuni 30 minutiks kuni 1 m sügavusele vette sukeldada.