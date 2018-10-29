Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni

Tube’i ikooniline vorm varjab endas kahesuunalist 280 W max (140 W RMS) võimsust ja sügavatr helilava pakkuvat stereosüsteemi. Kui pidu liigub välioludesse, lülitage sisse funktsioon Moving Sound ja muutke bassihelid sügavamaks ja selgemaks.