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  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
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  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.
  • Kõrval kantavad.

2000 seriesKõrvu mittekatvad ja täielikult juhtmevabad

TAQ2000BK/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge
Kõrval kantavad.
Kõrval kantavad kuularid võimaldavad mugavalt nautida selget heli. Kuular kinnitud õrnalt ja korralikult, avatud disain võimaldab panna tähele ka ümbruses toimuvat.
Kuva kõik eelised

Kõrval kantavad.

  • Täielikult juhtmevabad kõrval kantavad kuularid

  • Kõrval kantavad

  • Kuni 28 tundi mänguaega

  • Bluetooth hulkpunkt

Kõrval kantavad kõrvaklapid. Kogu päev mugav kanda

Kõrval kantavad kõrvaklapid. Kogu päev mugav kanda

Need kõrvaklapid kinnituvad õrnalt ja korralikult sinu kõrvalestale ning paindlik liide võimaldab haaret mugavalt kohandada. Õhuvoog suunatakse täpselt teie kõrvakanalisse ja teil on võimalik kuulda ka seda, mis toimub teie läheduses.

Kuni 28 tundi esitusaega. Väike laadimisümbris

Kuni 28 tundi esitusaega. Väike laadimisümbris

Täislaadimine annab seitse tundi esitusaega ning ümbris lisab veel 21 tundi. Kui vajate kiiret lisalaadimist, pange kuularid 15 minutiks tagasi ümbrisesse ning saategi juurde ühe tunni esitusaega. Kuularite täislaadimiseks kulub kaks tundi ja monorežiimiga saate kasutada üht kuularit ajal, mil teist laetakse.

Stabiilne Bluetooth hulkpunkt ühenduvus

Stabiilne Bluetooth hulkpunkt ühenduvus

Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega. Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Positiivsed omadused

Váha, konstrukce okolo uší

Negatiivsed omadused

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.