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TAQ2000WT/00
Täielikult juhtmevabad kõrval kantavad kuularid
Kõrval kantavad
Kuni 28 tundi mänguaega
Bluetooth hulkpunkt
Need kõrvaklapid kinnituvad õrnalt ja korralikult sinu kõrvalestale ning paindlik liide võimaldab haaret mugavalt kohandada. Õhuvoog suunatakse täpselt teie kõrvakanalisse ja teil on võimalik kuulda ka seda, mis toimub teie läheduses.
Täislaadimine annab seitse tundi esitusaega ning ümbris lisab veel 21 tundi. Kui vajate kiiret lisalaadimist, pange kuularid 15 minutiks tagasi ümbrisesse ning saategi juurde ühe tunni esitusaega. Kuularite täislaadimiseks kulub kaks tundi ja monorežiimiga saate kasutada üht kuularit ajal, mil teist laetakse.
Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega. Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Positiivsed omadused
Váha, konstrukce okolo uší
Negatiivsed omadused
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka