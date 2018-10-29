IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui teie telefon on kõlarist kaugel.