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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS4807B/00

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Liiguta end! Väike aga võimsa heliga kõlar.

Surfi, jookse, tantsi, poksi. Tee, mida aga soovid ja see veekindel laheda kahetoonilise disainiga kõlar on sinuga kaasas. Kompaktne suurus aga võimas heli; rihm võimaldab kõlarit hõlpsalt käes kanda. Asu teele!

Kuva kõik eelised

Liiguta end! Väike aga võimsa heliga kõlar.

  • IP67 tolmu- ja veekindlus

  • Tugev bass

  • Sisseehitatud mikrofon helistamiseks

  • Kuni 12 tundi muusikat

Väike kõlar. Julge heli

Väike kõlar. Julge heli

Parkidest laagriplatsideni – võtke meelepärane muusika kõikjale kaasa! See kaasaskantav kõlar pakub selge heli ning tänu kahele passiivsele radiaatorile võimsat bassi. Tahate veel kõvemini rokkida? Ühendage peo käivitamiseks omavahel kaks kõlarit.

12 tundi mänguaega. Muusika kestab kauem

12 tundi mänguaega. Muusika kestab kauem

Naudite muusikat? See kõlar suudab teiega sammu pidada. Täislaetud kõlari tööaeg on kuni 12 tundi. Rohkem kui küllalt treeninguks või peoks laagriplatsi tule ümber.

IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

IP67 tolmu- ja veekindel. Valmis rokkima*

Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui teie telefon on kõlarist kaugel.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.