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Tootmine lõpetatud
TAS4807B/00
Liiguta end! Väike aga võimsa heliga kõlar.
Surfi, jookse, tantsi, poksi. Tee, mida aga soovid ja see veekindel laheda kahetoonilise disainiga kõlar on sinuga kaasas. Kompaktne suurus aga võimas heli; rihm võimaldab kõlarit hõlpsalt käes kanda. Asu teele!
IP67 tolmu- ja veekindlus
Tugev bass
Sisseehitatud mikrofon helistamiseks
Kuni 12 tundi muusikat
Parkidest laagriplatsideni – võtke meelepärane muusika kõikjale kaasa! See kaasaskantav kõlar pakub selge heli ning tänu kahele passiivsele radiaatorile võimsat bassi. Tahate veel kõvemini rokkida? Ühendage peo käivitamiseks omavahel kaks kõlarit.
Naudite muusikat? See kõlar suudab teiega sammu pidada. Täislaetud kõlari tööaeg on kuni 12 tundi. Rohkem kui küllalt treeninguks või peoks laagriplatsi tule ümber.
Rajast ranna või basseini – IP67-kaitseklass tagab, et selle kõlari võib võtta kaasa kõikjale. Eemaldatav kanderihm teeb kaasaskandmise lihtsaks ja kuni 20 m Bluetooth-ulatus tähendab, et teil ei jää ükski biit vahele. Isegi kui teie telefon on kõlarist kaugel.
Arvustused
IP67-kaitseklass tähendab, et kõlarielement on tolmukindel ja selle saab kuni 30 minutiks pista kuni 1 m sügavasse vette.