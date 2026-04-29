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Juhtmeta kõlar

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Juhtmeta kõlar

TAS4807B/00

Juhtmeta kõlar

Tootmine lõpetatud

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Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

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Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 1.6 MB
  • 24 August 2026

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 24 August 2026

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