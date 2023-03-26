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Tootmine lõpetatud
TAT1207WT/00
Mugava sobivusega nööpkuularid
Üliväike laadimisümbris
IPX4 vee-/higikindlustase
Kuni 18 tundi kuulamisaega
Need mugavad nööpkuularid sobituvad kindlalt kõrvakanalisse, luues täiusliku tihendi, mis vähendab välist müra. Kuulake igat lööki ja sõna! Nautige tõelist mugavust kolmes suuruses pehmete ja vahetatavate silikoonist kõrvaotsikutega.
See üliväike ümbris on tõeliselt jõuline. Täielikult laetud kõrvaklapid annavad teile 6 tundi esitusaega ja täislaetud ümbris lisab veel 12 tundi. Kiirlaadimiseks laadige oma kõrvaklappe 15 minutit ja saate tunni lisaaega!
IPX4 märgistuse ja võimsate 6 mm elementidega kõrvaklapid võimaldavad teil nautida suurepärast heli iga ilmaga. Täielikult pritsmekindlatena ei karda need klapid väikest vihma ega higi; te ei pea muretsema, kui jääte vihma kätte.
3.9
5-st
14
Auhinnad
Tadisss
26/03/2023
Lietuva
Kinnitatud ostja
Ausines geros
Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Positiivsed omadused
Stosunek jakości do ceny
Negatiivsed omadused
Póki co brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Positiivsed omadused
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Negatiivsed omadused
microphone could be better
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless