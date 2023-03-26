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  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
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  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda
  • Mugav kaasas kanda

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT1207YL/00

3.9
| (14) Auhinnad

Saadaval

Kollane
Kollane
Mustad
Mustad
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Mugav kaasas kanda
Mugav ja lihtne! Nendel suurepärastel True juhtmevabadel kõrvaklappidel on üliväike laadimisümbris, mille saab hõlpsalt tasku pista, et kõikjal turvaliselt ja mugavalt kuulata. IPX4 vee- ja higikindlus ning kuni 18 tundi esitusaega!
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Mugav kaasas kanda

  • Mugava sobivusega nööpkuularid

  • Üliväike laadimisümbris

  • IPX4 vee-/higikindlustase

  • Kuni 18 tundi kuulamisaega

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Need mugavad nööpkuularid sobituvad kindlalt kõrvakanalisse, luues täiusliku tihendi, mis vähendab välist müra. Kuulake igat lööki ja sõna! Nautige tõelist mugavust kolmes suuruses pehmete ja vahetatavate silikoonist kõrvaotsikutega.

Üliväike USB-C laadimisümbris

See üliväike ümbris on tõeliselt jõuline. Täielikult laetud kõrvaklapid annavad teile 6 tundi esitusaega ja täislaetud ümbris lisab veel 12 tundi. Kiirlaadimiseks laadige oma kõrvaklappe 15 minutit ja saate tunni lisaaega!

IPX4 vee- ja higikindlus

IPX4 märgistuse ja võimsate 6 mm elementidega kõrvaklapid võimaldavad teil nautida suurepärast heli iga ilmaga. Täielikult pritsmekindlatena ei karda need klapid väikest vihma ega higi; te ei pea muretsema, kui jääte vihma kätte.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

14

Auhinnad

2

26/03/2023

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Ausines geros

Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

25/12/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Positiivsed omadused

Stosunek jakości do ceny

Negatiivsed omadused

Póki co brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Positiivsed omadused

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Negatiivsed omadused

microphone could be better

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.