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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAT2100BK/00
Saadaval
Väikesed kõrvaotsikud. Mugav sobivus
Loomulik heli. Dünaamiline bass
4 mikrofoni tehnoloogia
Taskusse mahtuv laadimiskott
Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.
Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.
Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nööpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.
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