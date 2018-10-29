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TAT2100LB/00
Saadaval
Väikesed klapid. Mugav sobivus
Loomulik heli. Dünaamiline bass
4 mikrofoni tehnoloogia
Taskusse mahtuv laadimiskott
Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaiksel kuulamisel.
Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.
Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.
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