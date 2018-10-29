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  • Kanna kogu päeva, naudi mugavust

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2100LB/00

Saadaval

Helesinine
Helesinine
Must
Must
Roosa
Roosa
Valge
Valge
Kanna kogu päeva, naudi mugavust
Nautige oma päevi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kergemad, sobivad paremini ja pakuvad suurepärast heli. Taskuformaadis laadimiskorpusega saab kuni 36 tundi mänguaega ning tekstuuriga kõrvatropid hoiavad kõrvaklapid mugavalt paigas.
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Kanna kogu päeva, naudi mugavust

  • Väikesed klapid. Mugav sobivus

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • 4 mikrofoni tehnoloogia

  • Taskusse mahtuv laadimiskott

Suurepärane heli igapäevastest kõrvaklappidest, mis sobivad ideaalselt

Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaiksel kuulamisel.

Bluetooth® hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

Tehnilised andmed

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