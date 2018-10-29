4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.