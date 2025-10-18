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TAT2149BK/00
Väike, aga võimas
Mugava disainiga ja juhtmeta ühendusega nööpkuulareid on mugav kasutada ning need näevad kogu päeva jooksul head välja! Hoolimata kompaktsest väljanägemisest on neil hulgaliselt funktsioone, samuti tagavad need suurepärase heli ja täiendava bassi ka madalatel helisagedustel. Kas lähete välja? Vutlar sobib isegi võtmehoidjal kandmiseks.
Väikesed tõelised juhtmevabad kõrvaklapid
Võtmehoidja laadimiskorpus
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Selged kõned
Meie läbi aegade kõige väiksematel tõelistel juhtmevabadel kõrvaklappidel on madala profiiliga disain, mis sobib suurepäraselt – ja annab hea tunde – isegi kui kannate neid kogu päeva. Kõrvaklapid istuvad teie väliskõrvas, seega puudub teie kuulmekanalisse kaevuv kõrvaots – kui vajate rohkem tuge, saate valida kolme suurusega silikoonümbriste vahel (kaasas).
Need täielikult juhtmevabad nööpkõrvaklapid võivad olla väikesed, kuid te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma 10 mm draiveritest parim heli. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku kõrvaklapi või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.
Teie hääl kõlab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.
1.5
5-st
2
Auhinnad
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Negatiivsed omadused
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2025-09-18
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Negatiivsed omadused
Не се прикрепя към ухото.
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Kasutamise kuupäev 2026-05-09
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Kasutamise kuupäev 2026-05-09