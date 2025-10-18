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2000 seriesTäiesti juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Auhinnad

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

Väike, aga võimas

Mugava disainiga ja juhtmeta ühendusega nööpkuulareid on mugav kasutada ning need näevad kogu päeva jooksul head välja! Hoolimata kompaktsest väljanägemisest on neil hulgaliselt funktsioone, samuti tagavad need suurepärase heli ja täiendava bassi ka madalatel helisagedustel. Kas lähete välja? Vutlar sobib isegi võtmehoidjal kandmiseks.

Kuva kõik eelised

Väike, aga võimas

  • Väikesed tõelised juhtmevabad kõrvaklapid

  • Võtmehoidja laadimiskorpus

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • Selged kõned

Üliväikesed kõrvaklapid. Ülimugav sobivus

Üliväikesed kõrvaklapid. Ülimugav sobivus

Meie läbi aegade kõige väiksematel tõelistel juhtmevabadel kõrvaklappidel on madala profiiliga disain, mis sobib suurepäraselt – ja annab hea tunde – isegi kui kannate neid kogu päeva. Kõrvaklapid istuvad teie väliskõrvas, seega puudub teie kuulmekanalisse kaevuv kõrvaots – kui vajate rohkem tuge, saate valida kolme suurusega silikoonümbriste vahel (kaasas).

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Need täielikult juhtmevabad nööpkõrvaklapid võivad olla väikesed, kuid te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma 10 mm draiveritest parim heli. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku kõrvaklapi või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Selge kõne. Kogu teie öeldut kuuldakse ülimalt selgelt

Selge kõne. Kogu teie öeldut kuuldakse ülimalt selgelt

Teie hääl kõlab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.5

5-st

2

Auhinnad

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Negatiivsed omadused

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2025-09-18

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Negatiivsed omadused

Не се прикрепя към ухото.

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Kasutamise kuupäev 2026-05-09

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Kasutamise kuupäev 2026-05-09

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.