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Kõrvaklapid
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2000 series Täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid
Tootmine lõpetatud
Tugi
TAT2205RD/00
Saadaval
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Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.
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