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  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
  • Alati kasutamiseks valmis
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  • Alati kasutamiseks valmis
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Tootmine lõpetatud

2000 seriesTäielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid

TAT2205RD/00

2.9
| (19) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Punane
Punane
Sinine
Sinine
Valge
Valge
Alati kasutamiseks valmis
Kas on midagi veel kasulikumat kui täielikult juhtmevabad kõrvaklapid, mille laadimisümbris mahub isegi kõige kitsamate teksade taskusse? Need pritsme- ja higikindlad kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad suurepärase heli ja kuni 12 tundi mänguaega.
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Alati kasutamiseks valmis

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

IPX4 vee- ja higikindlus

Väike laadimisümbris on ülimalt mugav ja täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on ka kaitstud mis tahes suunas tulevate veepritsmete eest. Nende kasutamisel ei pea te muretsema ei higistamise ega vihma kätte jäämise pärast.

Üliväike laadimisümbris, mis tagab kuni 12 tundi kuulamisaega

Asuge teele, kandes taskus mitme laadimiskorra jagu energiat. Laetud kõrvaklappidega saate nautida kuni 4 tundi mänguaega. Lisaks pakub täielikult laetud laadimisümbris veel 8 lisatundi. Lühike 15-minutiline laadimine laadimisümbrises annab 1 tunni mänguaega. Laadimisümbrise USB-C kaudu täis laadimiseks kulub 2 tundi.

Kindel ja mugav sobivus

6 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad suurepärase heli ning kõrvaklappide väike ja kompaktne disain muudab muusika nautimise ülimalt mugavaks. Pehmed vahetatavad otsikud tagavad ideaalse kõrvasisese sobivuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.9

5-st

19

Auhinnad

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Positiivsed omadused

Ідеальні і стильні навушники

Negatiivsed omadused

Немає

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.