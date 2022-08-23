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Tootmine lõpetatud
TAT2205WT/00
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Väike laadimisümbris on ülimalt mugav ja täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on ka kaitstud mis tahes suunas tulevate veepritsmete eest. Nende kasutamisel ei pea te muretsema ei higistamise ega vihma kätte jäämise pärast.
Asuge teele, kandes taskus mitme laadimiskorra jagu energiat. Laetud kõrvaklappidega saate nautida kuni 4 tundi mänguaega. Lisaks pakub täielikult laetud laadimisümbris veel 8 lisatundi. Lühike 15-minutiline laadimine laadimisümbrises annab 1 tunni mänguaega. Laadimisümbrise USB-C kaudu täis laadimiseks kulub 2 tundi.
6 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad suurepärase heli ning kõrvaklappide väike ja kompaktne disain muudab muusika nautimise ülimalt mugavaks. Pehmed vahetatavad otsikud tagavad ideaalse kõrvasisese sobivuse.
2.9
5-st
19
Auhinnad
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Positiivsed omadused
Ідеальні і стильні навушники
Negatiivsed omadused
Немає
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
See arvustus tehti tootele 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші