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Tootmine lõpetatud
TAT2206BK/00
Kõrva asetatavad kõrvaklapid
Üliväike laadimisümbris
IPX4 veekindlus
Kuni 18 tundi kuulamisaega
IPX4 märgistuse ja võimsate 6 mm elementidega kõrvaklapid võimaldavad teil nautida suurepärast heli iga ilmaga. Täielikult pritsmekindlatena ei riku neid klappe natuke higi ja te ei pea muretsema vihma kätte jäämise üle.
Asuge teele, kandes taskus mitme laadimiskorra jagu energiat. Laetud kõrvaklappidega saate nautida kuni 6 tundi kuulamisaega. Lisaks pakub täielikult laetud laadimisümbris veel 12 lisatundi. Lühike 15-minutiline laadimine laadimisümbrises annab 1 tunni kuulamisaega. Laadimisümbrise USB-C kaudu täis laadimiseks kulub 2 tundi.
Pehmed ja vahetatavad silikoonist otsikud tagavad tõelise mugavuse. Kõrvaklappide otsakud asetuvad turvaliselt teie kõrvakanalisse, luues laitmatu ning välist müra vähendava tihendi. Tiivakesed hoiavad iga kõrvaklapi turvaliselt paigas.
2.8
5-st
44
Auhinnad
Mihs
23/01/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Mūzikai super
Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super
Positiivsed omadused
mūzikas klausīšanai super
Negatiivsed omadused
Sarunas laikā metāliska skaņa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Positiivsed omadused
muzyka , etui , aplikacja
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless